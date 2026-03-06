💲 Центробанк поднял курс доллара до 78 рублей на 6 марта 2026 года

На 6 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,2 рубля, курс евро — 90,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 78,1900 рубля Евро 90,7926 рубля Юань 11,3486 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 6 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

По мнению телеграм-канала IF Stocks, ужесточение бюджетного правила сделает рубль слабее. Пока что американская валюта стоит в районе 78 рублей, но курс больше от спекулянтов, чем от фундаментала.

