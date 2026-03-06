МАХ не отслеживает использование VPN — пресс-cлужба

Национальный мессенджер не отправляет запросы на сервера WhatsApp и Telegram.

Мессенджер МАХ не отслеживает использование VPN у пользователей, заявила пресс-служба.

О том, что МАХ может следить за пользователями VPN-сервисов, недавно писали СМИ.

«MАХ не отслеживает пользование VPN сервисами, не отправляет запросы на сервера WhatsApp1 и Telegram. Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов — в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Данные об IP-адресах Max использует только для корректной работы звонков, а запросы на сервера (Google и Apple) — для проверки доставки push-уведомлений, что необходимо в «сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах».