ФНС уточнила, как указывать ставку НДС при освобождении от уплаты налога

По услугам медорганизации, освобожденным от НДС, можно писать «без НДС» и отражать эти услуги в декларации.

Налоговую службу спросили – как указывать в счетах и актах ставку НДС, если применяют освобождение для зуботехнической лаборатории – 0% или без НДС.

При реализации с 1 января 2025 года медицинских услуг медицинскими организациями, предусмотренных подп. 2 п. 2 ст. 149 НК, такая реализация освобождается от налогообложения НДС при выполнении условий, установленных подп. 2 п. 2 ст. 149 НК, напомнили налоговики.

Об этом писал Минфин в письме от 7 февраля 2025 г. № 03-07-07/10866.

В счетах и актах по вышеуказанным операциям допустимо указать «Без НДС», а в налоговой декларации по НДС такие операции отражают в разделе 7.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь рассчитывать НДС по новым ставкам, оформлять счета-фактуры, заполнять декларацию и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.