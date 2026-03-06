😑 Число китайских компаний в российской онлайн-торговле выросло в 2,4 раза

За 2025 год число китайских компаний на российском рынке онлайн-торговли увеличилось на 35%, тогда как число новых ООО из РФ снизилось на 21%. За два года регистраций китайских фирм стало больше на 85%. Это самый быстрый темп активности среди иностранных организаций.

Впервые темпы роста регистраций китайских ООО в рознице превзошли на 6 п.п. темпы роста регистраций китайских ООО в электронной коммерции. Об этом сказано в исследовании T-Бизнес в рамках аналитического проекта T-Data.

Каждый месяц предприниматели из Китая регистрируют в РФ более 400 ИП и ООО. С 2024 года активность выросла на 25%, а с 2023 — на 85%.

В большинстве китайцы предпочитают ООО: в 2025 году на эту форму собственности пришлось 84% бизнеса. Тогда как число ИП, открытых гражданами КНР, за год сократилось на 12%.

Китайские предприниматели не только регистрируют новый бизнес, но и покупают уже существующие компании. На три зарегистрированные фирмы приходится одна приобретенная.

В основном китайские компании работают в Москве и Московской области, а также в Амурской области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях и Санкт-Петербурге.