✅ Как учитывать изменение элементов амортизации в бухучете – рекомендация БМЦ

Эксперты считают, что если можно определить, когда меняются элементы амортизации, и это влияет только на дальнейшую амортизацию – учитывать изменения нужно только за часть периода.

При изменении элементов амортизации всегда нужно корректировать данные отчетного периода, а показатели будущих периодов – не всегда. Но иногда на практике меняют только данные будущих периодов, что неверно, считают эксперты НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерского методологического центра).

Для корректного учета амортизации при использовании ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» разработали рекомендацию Р-Х/2026-КпР «Изменение элементов амортизации».

Что предусматривает рекомендация:

1. Сумму амортизации за отчетный период нужно определять с учетом всех изменений элементов амортизации в этом периоде.

2. Измененные элементы амортизации используют одним из способов:

в расчете общей суммы амортизации — за весь отчетный период;

в расчете суммы амортизации за часть отчетного периода — с момента события, вызвавшего эти изменения, а до указанного момента используют прежние элементы.

3. Сумма амортизации за часть периода определяется при соблюдении этих условий:

элементы амортизации изменяются вследствие события, момент наступления которого можно определить ;

событие изменяет график потребления экономических выгод после свершения события, но не влияет на них до свершения события.

Если хоть одно условие не соблюдаются – сумма амортизации определяется за весь период.

4. Если за истекшие с начала отчетного периода месяцы уже начислялась плановая амортизация по прошлогодним оценкам, в последний месяц доначисляют недостающую сумму или уменьшают излишне начисленную, чтобы итоговая сумма амортизации за весь отчетный период соответствовала новому порядку ее определения.

5. Допускается использовать аппроксимацию. Например, если изменения случились близко к концу года, можно учесть изменения только применительно к следующему году.

6. При изменении элементов амортизации в отчетном периоде показатели за прошлые периоды не корректируют.

Рекомендация не применяется к изменению элементов амортизации и к начисленной амортизации, если это произошло из-за ошибок в бухучете или из-за их исправления.

