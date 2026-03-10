Учредителю оплатили долю при выходе из ООО: что с НДФЛ и есть ли право на вычет
Учредитель выходит из ООО. Номинальная стоимость внесенной доли в уставном капитале в 2012 году составляла 300 тыс. рублей. А действительная стоимость доли к выплате сейчас – 380 тыс.
Как этот доход облагается НДФЛ, спросили в чате ФНС.
В данном случае доходы могут быть уменьшены на сумму расходов (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК), ответили налоговики.
Учесть можно денежные средства или стоимость имущества, внесенные:
в качестве взноса в уставный капитал;
на приобретение или увеличение доли в уставном капитале общества.
