Кабмин устранит пробел в законе о гособоронзаказе в части банковских счетов

Банки, которые исключили из категории уполномоченных банков, не смогут проводить операции по счетам гособоронзаказа. Исключение — перевод денег в действующий уполномоченный банк.

Сейчас перевод сделки в рамках гособоронзаказа в другой уполномоченный банк невозможен до ее закрытия головным исполнителем, исполнителем отдельного счета в банке, исключенным из категории уполномоченных банков.

Правительство собирается это изменить, поэтому 6 марта 2026 года внесло в Госдуму законопроект, по которому появится механизм перевода денежных средств с отдельных счетов в уполномоченный банк. Также кабмин разрешит закрывать отдельные счета без предоставления заявлений от головных исполнителей, которые не исполнили свои обязанности в рамках гособоронзаказа.

Кроме того, законопроект увеличит срок представления уполномоченным банком информации и документов о расчетах по сопровождаемой сделке по запросам Федерального казначейства. Если сейчас на это нужно два рабочих дня, то будет — пять дней. Банк России вместе с Казначейством определят, как именно будут направлены эти сведения.

«Также законопроектом предлагается запретить совершение банком, исключенным из категории уполномоченных банков, операций по отдельному счету (кроме перевода денежных средств в уполномоченный банк) и определить сроки прекращения исполнения банком, исключенным из категории уполномоченных банков, обязанностей по соблюдению режима использования отдельного счета и передаче информации в единую информационную систему государственного оборонного заказа», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 30 дней со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с момента официальной публикации.