🔥 Все выходные — онлайн-курсы по 3 500 рублей! Праздничная акция до 10 марта

В праздничные выходные перед сдачей годовой отчетности нужно собраться с мыслями и закрыть пробелы в знаниях. Узнайте, как применять новый ФСБУ, использовать нейросети в подготовке отчетов, повторите базу на курсе по бухгалтерии с нуля, возьмите курс на новые направления этой весной — маркетплейсы и ВЭД. Успейте купить эти курсы по 3 500 руб. до 10 марта!

С 1 января 2026 года в силу вступили основные положения налоговой реформы — и очень важно разобраться во всех нововведениях до сдачи годовой отчетности: как считать НДС для сделок ВЭД, применять ФСБУ 4/2023, заполнять новые формы и использовать нейросети в работе.

Успейте купить онлайн-курсы, которые помогут составить отчеты за 2025 год без сложностей и ошибок, по скидке в честь 8 марта за 3 500 рублей. Предложение действует до вторника, 10 марта!

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться.

Мы обновили наш популярный курс по работе на маркетплейсах с учетом налоговой реформы-2026, так что вы освоите учет на интернет-площадках, сможете считать налоги и составлять отчеты в личном кабинете по требованиям 2026 года.

Вы узнаете, как делать выгрузки, правильно отражать баллы и выкупы OZON, разносить еженедельные отчеты OZON, Wildberries, Яндекс Маркет. Сможете работать без ошибок и штрафов от налоговой.

Цена курса со скидкой 75%: 5 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Вы научитесь корректно применять все ФСБУ — от «Запасов» до «Доходов» и «Расходов», отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику. Подготовите бухгалтерскую отчетность за 2025 год по новым правилам, включая требования ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Вам не придется погружаться в сотни страниц канцелярского текста. Мы уже записали видео с разбором ФСБУ — и на что обратить внимание при их применении.

Цена курса со скидкой 72%: 3 500 ₽ вместо 12 700 ₽. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Вы сможете с нуля изучить целую профессию: от основ бухучета, работы в 1С и расчета налогов до налоговой оптимизации и использования нейросетей в рутинных операциях. Вы научитесь вести учет на ОСНО и спецрежимах, сможете нанимать и увольнять сотрудников, начислять зарплату и премии, составлять локальные нормативные акты и работать с онлайн-кассами.

Цена курса со скидкой 82%: 3 500 ₽ вместо 19 900 ₽. Остался 3 курса по этой цене.

Купить курс

Вы узнаете, кто обязан платить НДС на УСН в 2026 году, при каких условиях можно получить освобождение и как выбирать оптимальную ставку НДС. Научитесь правильно начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать входящий налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.

Цена нового курса со скидкой: 77%: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 5 курсов по этой цене.

Купить курс

На курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера» вы разберете, какие нейросети реально полезны в работе бухгалтера (Chat GPT, Perplexity, DeepSeek, Клерк AI и другие), научитесь использовать их для финансового анализа и моделирования, пошагово освоите Power BI, соберете интерактивный дашборд и научитесь публиковать отчеты, увидите, как связать 1С и Excel с Power BI и использовать ИИ-аналитику для сокращения времени на закрытие месяца.

Цена курса со скидкой 77%: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Вы разберетесь во всех нюансах таможенного и валютного законодательства, актуального на 2026 год, научитесь заполнять декларации, рассчитывать и уплачивать пошлины, НДС и налог на прибыль. Сможете вести расчеты в период санкций через платежных агентов. Получите шаблоны допсоглашений к договорам из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года.

Цена сейчас со скидкой 82%: 3 500 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 5 курсов по этой цене.

Купить курс

Бухгалтерия ИП ― это хороший вариант для бухгалтера как подработки в свободное время, так и основного заработка с минимальными усилиями. На курсе вы узнаете, как зарегистрировать ИП и пользоваться личным кабинетом, научитесь рассчитывать налоги, составлять отчетность для ИП, работать с ККТ и легко проходить налоговые проверки.

Цена сейчас со скидкой 73%: 3 500 ₽ вместо 12 900 ₽. Осталось 6 курсов по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».