💢 Число переводов из России за границу в 2025 году выросло в 2,4 раза: страны-лидеры

Больше всего денег было переведено отправили в Таджикистан, Азербайджан и Турцию.

Количество переводов физлиц за границу в 2025 году увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2024-м. Такие данные в ходе исследования получил МТС Банк (результаты есть у «Клерка»).

Больше всего денег перевели в Таджикистан, Азербайджан и Турцию.

«Рынок денежных переводов за рубеж в последние годы активно растет под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Происходят изменения не только в географии, но и архитектуре международных переводов», — сообщили эксперты.

Ожидают дальнейший рост рынка – банки расширяют списки доступных стран и валют, а также способы переводов.

Так, число зарубежных переводов в 2025 году выросло в 2,4 раза по сравнению с 2024 годом и составило более 1,7 млн транзакций.

Денежный объем вырос на 70%, а средний чек снизился. То есть деньги переводили чаще, но меньшими суммами. Чаще всего россияне оплачивали зарубежные сервисы, покупки на иностранных сайтах, пополняли счета для путешествий, а также помогали родственникам.

Структура рынка трансграничных переводов в 2025 году изменилась. На первое место по денежному обороту вышел Таджикистан, на второе спустился Азербайджан, а Казахстан покинул тройку лидеров, куда вошла Турция.

Объем денег, переведенных в Азербайджан в 2025 году, практически не изменился. В Таджикистан отправили больше в три раза, а в Турцию – в семь раз.

Из стран дальнего зарубежья больше всего денег отправили в Израиль и страны Юго-Восточной Азии – популярные туристические направления. Активному росту помог запуск возможности оплаты и переводов по QR-коду в девяти странах.

Также россияне переводили деньги в экзотические страны: Бермуды, Сенегал, Либерия, Руанда и Кот-д'Ивуар, добавили в МТС Банке.

