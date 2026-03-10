💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 марта 2026 года
На 10 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,1 рубля, курс евро — 91,8.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,1500 рубля
Евро
91,8391 рубля
Юань
11,4368 рубля
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что еще рано делать выводы о том, как повлияет текущий рост цен на нефть на курс рубля. Если высокие цены сохранятся надолго, то доллар в паре с рублем может постепенно двигаться в область 80-82.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию