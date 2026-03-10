💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 марта 2026 года

На 10 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,1 рубля, курс евро — 91,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,1500 рубля Евро 91,8391 рубля Юань 11,4368 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что еще рано делать выводы о том, как повлияет текущий рост цен на нефть на курс рубля. Если высокие цены сохранятся надолго, то доллар в паре с рублем может постепенно двигаться в область 80-82.

