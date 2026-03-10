8276 МП моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 марта 2026 года

Банк России установил курс доллара США 79,1 рубля, евро стоит 91,8.

На 10 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,1 рубля, курс евро — 91,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 марта 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,1500 рубля

Евро

91,8391 рубля

Юань

11,4368 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что еще рано делать выводы о том, как повлияет текущий рост цен на нефть на курс рубля. Если высокие цены сохранятся надолго, то доллар в паре с рублем может постепенно двигаться в область 80-82.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

ATR
Кадровый учет

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Управление рабочим временем сотрудников — важная составляющая успешного бизнеса. Система Битрикс24 предлагает удобный инструмент для решения этой задачи — табель учета рабочего времени. Разберем, как настроить и использовать табель в Битрикс24, расскажем о его функциональных возможностях и интеграции с 1С.

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3