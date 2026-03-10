КПК ГБО моб
Алименты

Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать машины и недвижимость

Предлагается ужесточить меры, применяемые к должникам по алиментам.

Депутаты от ЛДПР хотят запретить злостным неплательщикам алиментов открывать банковские счета, регистрировать недвижимость и авто.

Такой законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Авторы инициативы хотят дать реестру неплательщиков алиментов характер «реального правового воздействия».

«Предлагается установить, что в отношении должника, сведения о котором включены в реестр, применяются следующие ограничительные меры:

  • запрет на государственную регистрацию транспортных средств, самоходных машин и других видов техники;

  • ограничение государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

  • отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством РФ», — говорится в документе.

Ограничения снимут сразу после исключения неплательщика из реестра.

Депутаты считают, что если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть.

«Хочешь новую машину? Хочешь получить кредитку, пока твой ребенок не видит элементарных вещей? Забудь об этом! Если ты злостный уклонист, ты должен чувствовать дискомфорт в каждом своем шаге. Либо ты ответственный гражданин и отец, либо ты поражен в правах», — прокомментировал законопроект один из авторов депутат Леонид Слуцкий.

Предложенные меры должны сделать реестр должников не просто формальным «списком позора», а средством достижения цели – полного погашения долгов перед детьми, добавил он.

