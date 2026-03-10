От услуг на базе нейросетей будет можно отказаться

Компании хотят обязать информировать клиентов о том, что услугу оказывают с помощью нейросетей. При этом потребители смогут отказаться от этого, тогда их нужно обслуживать без ИИ.

У россиян будет возможность отказаться от услуг, которые оказывают с помощью искусственного интеллекта. Такое положение есть в законопроекте об ИИ, который подготовило Минцифры. Документ проходит межведомственное согласование и может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Компании будут обязаны информировать потребителей о том, что в товарах и услугах были задействованы нейросети. Если клиент отказался от этого, его нужно обслуживать без ИИ. Также правительство дополнительно определит список ситуаций, в которых будет можно отказаться от обслуживания нейросетей. Об этом пишут «Известия».

«Необходимость введения данной нормы продиктована стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия — через живое общение. Проект документа закрепляет функцию человеческого контроля, что особенно важно в социально значимых сферах», — сказал ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.

От обслуживания с применением ИИ можно отказаться в ситуациях, где слишком высока цена ошибки. Например, в сфере медицинской диагностики, в юридических и финансовых консультациях, где алгоритм может навредить из-за неверной оценки ситуации.

«Вместе с тем на законодательном уровне может быть предусмотрена обязанность получать согласие на использование ИИ по аналогии с согласием на сбор и обработку персональных данных», — отметил руководитель направления «Разрешение It&Iр споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Предупреждение об использовании нейросетей требуют только в ЕС и Южной Корее. Компании должны информировать людей, что они общаются с ИИ, если это не очевидно для пользователей.

