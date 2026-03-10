👍 Подтвердить расходы на лечение будет проще
Порядок предоставления платных медуслуг уточнят.
Проект постановления Правительства, разработанный Минздравом, опубликован на портале проектов НПА 6 марта 2026 года.
Так, предлагается установить, что:
смета на платные услуги сможет быть твердой или приблизительной;
договор можно будет заключать дистанционно как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении;
для подтверждения расходов на медуслуги и лекарства по просьбе пациента больница сможет выдать рецепт с печатью и подписью медработника, с печатью организации (при наличии). Сейчас на бланке рецепта требуется штамп «Для налоговых органов РФ, идентификационный номер налогоплательщика». Вместо рецепта можно будет дать выписку из медицинской документации пациента со сведениями о назначении лекарственного препарата.
Планируется, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2031.
Начать дискуссию