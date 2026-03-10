👍 Подтвердить расходы на лечение будет проще

договор можно будет заключать дистанционно как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении;

для подтверждения расходов на медуслуги и лекарства по просьбе пациента больница сможет выдать рецепт с печатью и подписью медработника, с печатью организации (при наличии). Сейчас на бланке рецепта требуется штамп «Для налоговых органов РФ, идентификационный номер налогоплательщика». Вместо рецепта можно будет дать выписку из медицинской документации пациента со сведениями о назначении лекарственного препарата.