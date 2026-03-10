КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Медицина

👍 Подтвердить расходы на лечение будет проще

Минздрав предложил уточнить правила для платных медуслуг.

Порядок предоставления платных медуслуг уточнят.

Проект постановления Правительства, разработанный Минздравом, опубликован на портале проектов НПА 6 марта 2026 года.

Так, предлагается установить, что:

  • смета на платные услуги сможет быть твердой или приблизительной;

  • договор можно будет заключать дистанционно как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении;

  • для подтверждения расходов на медуслуги и лекарства по просьбе пациента больница сможет выдать рецепт с печатью и подписью медработника, с печатью организации (при наличии). Сейчас на бланке рецепта требуется штамп «Для налоговых органов РФ, идентификационный номер налогоплательщика». Вместо рецепта можно будет дать выписку из медицинской документации пациента со сведениями о назначении лекарственного препарата.

Планируется, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2031.

Автор

ТРИО
Автоматизация учета

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3