👷 Авансовые платежи мигрантов по НДФЛ выросли почти на 40%

Трудовые мигранты с патентом должны делать фиксированные платежи по НДФЛ за время действия своего разрешения работать. В 2025 году общая сумма таких авансов составила 172 млрд рублей.

В 2025 году трудовые мигранты, которые работают по патенту, уплатили в бюджет авансовые платежи по НДФЛ на общую сумму 172 млрд рублей. Это на 39% больше, чем в 2024 году.

Мигранты с патентом обязаны делать фиксированные авансовые платежи по НДФЛ за период действия своего разрешения на работу. В 2025-2026 годах базовый размер такого платежа составляет 1,2 тыс. рублей. Однако итоговая сумма будет зависеть от регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на справку МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции за 12 месяцев 2025 года».

Работодатель, который сотрудничает с мигрантом, как налоговый агент делает финальный расчет НДФЛ. Он вычитает из итоговой суммы уже уплаченные сотрудником авансы.