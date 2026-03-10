29% бизнесменов пожаловались, что им не хватило доходов на покрытие прямых расходов

Из-за снижения спроса и доходов предприниматели не могут оплачивать работу сотрудников. Число сокращений выросло на 59% в годовом выражении.

В четвертом квартале 2025 года 39% предпринимателей заявили, что их доход оказался ниже, чем в предыдущем квартале. Доля таких бизнесменов стала больше на 3%.

В конце 2025 года у 29% бизнесменов не хватило доходов, чтобы покрыть прямые расходы. По сравнению с третьим кварталом того же года, число предпринимателей с такими проблемами выросло на 4%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса».

На 8% выросло число бизнесменов, которые зафиксировали снижение спроса на свои товары или услуги. Общая доля составила 42%.

Замедлились темпы роста расходов на зарплаты сотрудников, только 25% смогли увеличить оплату труда.

Показатель упал на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, а также на 10% в годовом выражении.

В октябре-декабря 2025 число сокращенных сотрудников выросло на 59% в годовом выражении. Без работы остались 32,6 тыс. человек, тогда как в том же периоде 2024 года сократили 20,5 тыс.

