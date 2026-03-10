КПП АУСН моб
Социальный вычет

Могут ли оба родителя получить социальный вычет за дополнительные занятия: ответ ФНС

Налоговый вычет по НДФЛ за одни и те же занятия не могут применить разные налогоплательщики.

Налоговую службу просили: могут ли оба родителя подать на социальный вычет при оплате одних и тех же дополнительных занятий в школе ребенка.

Нет, в отношении одних и тех же расходов, вычет не может быть применен разными налогоплательщиками, пояснили налоговики.

Также не может быть выдана в отношении одних и тех же расходов справка об оплате образовательных услуг.

Автор

ATR

