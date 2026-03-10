Кабмин направит 500 млн рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Белгородской области

На 500 млн Белгородская область сможет закупить не менее 310 генераторов, чтобы обеспечить подачу отопления и электричества в пострадавшие населенные пункты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 4 марта 2026 года № 412-р, по которому почти 500 млн рублей направят в Белгородскую область на обеспечение стабильной работы топливно-энергетического комплекса.

На эти деньги закупят резервные источники энергоснабжения – не менее 310 генераторов, что позволит обеспечить бесперебойную подачу электричества и отопления социально значимым объектам в наиболее пострадавших населенных пунктах.

«Речь идет об обеспечении более 60 объектов водоканала и котельных, 75 многоквартирных домов с индивидуальным отоплением, 116 школ и детских садов, 27 больниц и других учреждений здравоохранения», — сказано на сайте кабмина.

Средства выделят из резервного фонда правительства.