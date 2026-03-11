КПП АУСН моб
Пенсии

В 2026 году уходят на пенсию до 30 лет: СФР назвал профессии

Если работа связана с высокими нагрузками, риском для жизни или для этой профессии действует особый порядок исчисления стажа, то сотрудники могут уйти на пенсию уже в 30 лет.

С начала 2026 года шесть россиян до 35 лет оформили досрочную пению, двое — не достигли 30 лет.

Самая «молодая» пенсионная профессия — работа в гражданской авиации. Трое из шести пенсионеров до 35 лет оказались пилотами, где выслуга лет считается в зависимости от часов налета. Самому старшему из этой группы — 33 года. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

Два молодых пенсионера ушли с работы как творческие сотрудники, в 2026 году им исполнится 31 и 34 года. У них есть профессиональный стаж в 15 лет, который дает право на досрочную пенсию.

Также на пенсию в 35 лет вышел работник аварийно-спасательной службы.

Ранний выход на пенсию есть у профессий, которые связаны с особыми условиями труда, высокими нагрузками, риском для жизни и с порядком исчисления стажа.

Автор

ATR

