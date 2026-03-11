💢 Программу развития малого агробизнеса могут расширить
Программу «Развитие малого агробизнеса» предлагается расширить на различные виды деятельности.
Об этом сказал сенатор Айрат Гибатдинов.
«Уже существует очень хорошая программа в рамках федерального проекта "Развитие малого агробизнеса" по выделению грантов на организацию малых сельских пекарен, которую, на мой взгляд, было бы правильно расширить и масштабировать на другие виды деятельности», — считает он.
Село нужно интегрировать с программой социального контракта, чтобы люди могли запустить свое дело – например, открыть автосервис, магазин, небольшое кафе или мотель.
Действующая программа сельской ипотеки под 0,1-3% — это хороший инструмент, но сегодня работающий слишком узко, считает сенатор
«С 2025 года программа рассчитана только на тех, кто так или иначе уже связал свою жизнь и работу с селом. Это сотрудники АПК и социальной сферы, индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере АПК, а также участники спецоперации.
При этом программу решили сократить. Считаю нужным расширить программу на все категории граждан», — заявил Гибатдинов.
Расширение доступа к льготной ипотеке побудит россиян переезжать в деревню, уверен он. А прирост населения приведет к развитию инфраструктуры.
Люди будут сами вкладываться в свое окружение — открывать малый бизнес, ремонтировать дома, требовать от властей нормальных условий, подытожил сенатор.
пекарня, автосервис, магазин, небольшое кафе, мотель - это разве агробизнес? даже если все это в деревне...
Кто готов переехать в деревню, вложиться там в окружение, отремонтировать дом, и при этом требовать от властей нормальных условий? т.е. в начале нужно переехать в ненормальные условия... а вот потом... власть скажет - денег нет. и что?