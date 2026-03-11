Для ряда льготников предлагают ввести кешбэк на бензин

Ветеранам СВО, пенсионерам и многодетным хотят возвращать до 10% затрат на топливо.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести кешбэк на бензин для нескольких категорий граждан: ветеранов СВО, пенсионеров и многодетных семей.

Письмо с предложением он направил главе Минэнерго Сергею Цивилеву.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения программы "Кешбэк на бензин". Речь идет о возврате части средств (5-10%) от стоимости приобретенного топлива отдельным категориям граждан. <…> Получателями данной меры поддержки могли бы стать ветераны СВО и их семьи, пенсионеры, многодетные семьи», — говорится в обращении.

Затраты на топливо занимают заметную долю в бюджетах многих семей. Предложенная мера поддержит доходы россиян и сделает бензин более доступным для социально уязвимых категорий населения, считает Чернышов.