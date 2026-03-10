КПП АУСН моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Пользователи интернета

В мессенджере MAX уже больше 100 млн пользователей

Пользователи каждый день отправляют свыше 1 млрд сообщений, а число аудиозвонков превысило 28 млн.

10 марта 2026 года компания VK рассказала, что мессенджером MAX пользуется уже больше 100 млн человек. Они ежедневно отправляют больше 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков в день.

«Ежедневная аудитория MAX достигла 70 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера отправлено 62 миллиарда сообщений, совершено более 3 миллиардов звонков, записано и отправлено 470 миллионов видеокружков», — говорится в сообщении пресс-службы VK.

Общее число групповых чатов в MAX выросло до 25,5 млн, а блогеры и пользователи запустили 2,2 млн публичных и приватных каналов.

У «Клерка» тоже есть свой канал в MAX — присоединяйтесь по ссылке!

Автор

ATR

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Внедрение 1C:ERP на производстве — сложный и длительный процесс. В зависимости от масштабов бизнеса на реализацию проекта уходит несколько месяцев. Внедрение системы может замедлиться как на стороне подрядчика, так и заказчика. Рассказываем об основных ошибках внедрения ERP и как их избежать. 

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Комментарии

1
  • Ирина Е
    Специалист

    А где восторги и благодарность VK любимому государству за ликвидацию конкурентов?

ГлавнаяАкция 1+3