В мессенджере MAX уже больше 100 млн пользователей

Пользователи каждый день отправляют свыше 1 млрд сообщений, а число аудиозвонков превысило 28 млн.

10 марта 2026 года компания VK рассказала, что мессенджером MAX пользуется уже больше 100 млн человек. Они ежедневно отправляют больше 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков в день.

«Ежедневная аудитория MAX достигла 70 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера отправлено 62 миллиарда сообщений, совершено более 3 миллиардов звонков, записано и отправлено 470 миллионов видеокружков», — говорится в сообщении пресс-службы VK.

Общее число групповых чатов в MAX выросло до 25,5 млн, а блогеры и пользователи запустили 2,2 млн публичных и приватных каналов.

У «Клерка» тоже есть свой канал в MAX — присоединяйтесь по ссылке!