Средний размер вклада превысил 440 тысяч рублей

В марте 2026 года Финуслуги предлагают доходность по вкладам сроком до года в диапазоне 12,9-14,2% годовых.

В феврале 2026 года средний размер вклада, который был открыт на Финуслугах, превысил 440 тыс. рублей. Это на 6,4% больше показателя января 2026 и на 7,1% выше значения в феврале 2025 года.

В среднем по вкладам на Финуслугах в феврале 2026 было можно получить доходность на уровне 16,35%. В начале марта ставки по депозитам до одного года находятся в диапазоне 12,9-14,2% годовых.

Ставки превосходят уровень средних ставок по вкладам в крупнейших российских банках, которые предлагают 12,7-14% годовых. Об этом сказано на сайте Финуслуги.

Максимальная ставка для первого вклада на Финуслугах составляет 25% годовых, если положить больше 50 тыс. рублей.