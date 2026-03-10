КПК ГБО моб
Официальная позиция ФАС: если Telegram заблокируют, реклама там будет запрещена

Если Роскомандзор примет меры по ограничению доступа к сайтам и мессенджерам, то на них будет запрещено размещать рекламу. За исполнением закона будет следить ФАС.

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) контролирует соблюдение рекламного законодательства, поэтому в случае блокировки YouTube, Telegram и WhatsApp1 реклама там будет запрещена.

«Ответственность за нарушение указанной нормы Федерального закона “О рекламе” в силу статьи 38 данного закона (Федерального закона “О рекламе”) несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — сказано на сайте ФАС.

Меры по ограничению доступа к сайтам и платформам принимает Роскомнадзор.

Медиаюрист Светлана Кузеванова в своем телеграм-канале объяснила, что «в случае принятия» означает, что рекламу будут запрещать только тогда, когда Роскомнадзор начнет блокировать, принимать меры по ограничению. Пока что он такие меры не принимает. «Поскольку чтобы он их принимал, нужно правовое решение, включение площадок в реестры и реально ограничение доступа».

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Автор

ATR
