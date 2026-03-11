КПП ОСНО моб
Мосбиржа отменит вечерние торги на срочном рынке 20 марта 2026 года

Чтобы корректно перейти к обновленной модели торгов и клиринга, Мосбиржа временно отменит дополнительную вечернюю торговую сессию.

20 марта 2026 года Московская биржа отменит вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке.

«Московская биржа сообщает об отмене вечерней дополнительной торговой сессии в пятницу 20 марта 2026 года в связи с запуском единой торговой сессии (ЕТС) на срочном рынке», — сказано на сайте Мосбиржи.

Торговая площадка будет запускать единую торговую сессию на срочном рынке, поэтому нужно провести технологические и организационные процедуры, которые обеспечат переход к обновленной модели торгов.

