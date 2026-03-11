Мосбиржа отменит вечерние торги на срочном рынке 20 марта 2026 года
20 марта 2026 года Московская биржа отменит вечернюю дополнительную торговую сессию на срочном рынке.
«Московская биржа сообщает об отмене вечерней дополнительной торговой сессии в пятницу 20 марта 2026 года в связи с запуском единой торговой сессии (ЕТС) на срочном рынке», — сказано на сайте Мосбиржи.
Торговая площадка будет запускать единую торговую сессию на срочном рынке, поэтому нужно провести технологические и организационные процедуры, которые обеспечат переход к обновленной модели торгов.
Начать дискуссию