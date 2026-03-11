Мосбиржа отменит вечерние торги на срочном рынке 20 марта 2026 года

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.