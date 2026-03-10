💳 В России создадут единый реестр банковских карт к 2027 году

ЦБ запускает единый реестр банковских карт: банки смогут видеть, сколько карт уже оформлено на клиента в других кредитных организациях, а с 1 сентября 2026 года начнет действовать и лимит на число карт в одном банке.

О запуске системы сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Реестр позволит банкам видеть, сколько карт у клиента уже открыто в других банках.

С 1 сентября 2026 года также заработает правило по ограничению количества банковских карт в одном банке. После запуска единой системы банки смогут проверять общее число карт клиента при оформлении новой.