Безнадежные долги заемщиков выросли на треть в 2025 году
По итогам 2025 года безнадежные долги россиян превысили 2,4 трлн рублей. Это на треть больше, чем в 2024 году, когда показатель был около 1,8 трлн.
Безнадежные долги образуются по кредитам, по которым уже произошел дефолт. Рост такой задолженности связывают с медленным увеличением доходов населения.
Проблемная задолженность составляет почти 7% розничного кредитного портфеля банков. Пока такие долги не списаны кредитные организации должны держать их на балансе и формировать под них резерв, что увеличивает стоимость кредитов. Об этом пишут «Известия».
Каждый 14-й рубль в кредитном портфеле банков связан с риском невозврата. Младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Илья Федорин объяснил, что это не просто риск, а почти полные потери.
На начало 2026 года в сфере необеспеченных потребительских кредитов проблемные ссуды выросли с 9% до 13%. Платежная дисциплина испортилась по долгам с конца 2023-начала 2024 года.
Начать дискуссию