❗ Для всех товаров при импорте из ЕАЭС понадобится документ о предстоящей поставке и обеспечительный платеж

Законопроект о запуске национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (CПOT) одобрен на заседании комиссии Правительства по законопроектной деятельности 10 марта 2026 года, сообщил Минфин.

Документ определяет основы правового регулирования и функционирования национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров.

Цель законопроекта – обеспечение прозрачного и эффективного регулирования ввоза товаров из стран ЕАЭС, повышение налоговой дисциплины и предотвращение нелегального оборота продукции, говорится в сообщении.

Система СПОТ поможет вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из серой зоны и снизит на рынке объем контрафакта, а также улучшит администрирование косвенных налогов внутри ЕАЭС.

В начале CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в РФ из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. Позже систему распространят на другие виды транспорта.

CПOT распространяется на все товары, поставляемые в РФ из стран ЕАЭС по сделкам, заключенным между импортерами и экспортерами товаров.

Не распространяется – на валюту, ценные бумаги, нефть, электроэнергию, товары, перемещаемые физлицами для домашних и семейных нужд и т. д.

Для импортируемых в рамках СПОТ товаров установят базовые инструменты:

Инструмент Как работает Документ о предстоящей поставке, оформляемый российским получателем (импортером) товаров Так хотят исключить ситуации, когда товары получают несуществующие лица или закрытые фирмы Обеспечительный платеж в сумме, равной величине косвенных налогов с товаров Применяется прежде всего к налогоплательщикам с низкой финансовой состоятельностью: фирмам-однодневкам, организациям с малым сроком или низким объемом хозяйственной деятельности, компаниям, не сдающим отчетность и т. п.

Оператором СПОТ будет ФНС России, добавил Минфин.

