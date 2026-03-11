⏳ До 31 марта 2026 нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год

Отчетность и аудиторское заключение отправляют через сайт ФНС или по ТКС через оператора ЭДО, а за непредставление могут оштрафовать.

Налоговики напомнили об обязанности представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Кто должен это сделать:

организации, на которых возложена обязанность представления обязательного экземпляра отчетности в целях формирования государственного информационного ресурса (ч. 5 ст. 18 Закона № 402-ФЗ);

организации, у которых нет обязанности представлять годовую бухотчетность для ГИР БО в соответствии с законом № 402-ФЗ (подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна быть представлена в налоговую не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода. То есть срок сдачи отчетности за 2025 год – до 31 марта 2026 года.

Годовую бухотчетность для формирования ГИР БО сдают в налоговую по месту нахождения компании в виде электронного документа по форматам, утвержденным приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-1/1041@.

Отчетность и аудиторское заключение о ней налогоплательщики отправляют через сайт ФНС или по ТКС через оператора ЭДО.

Освобождены от представления в ГИР БО годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

бюджетные организации;

ЦБ РФ;

религиозные организации;

организации, представляющие бухотчетность в Центробанк;

организации, годовая бухотчетность которых содержит гостайну;

компании в случаях, установленных Правительством.

За непредставление или несвоевременное представление отчетности привлекут к налоговой и административной ответственности по п. 1 ст. 126 НК и ст. 19.7 КоАП, предупреждают налоговики. Штраф до 5 000 рублей.

