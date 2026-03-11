Высококвалифицированные мигранты в 2025 году получили больше 75 тысяч разрешений на работу в РФ

Иностранных профессионалов стало на 33% больше, они получили 75,4 тысячи разрешений на работу в России, из которых 35,7 тыс. пришлось на Москву.

Число иностранных профессионалов, которые приехали работать в Россию в 2025 году, выросло на 33% — до 75,4 тыс. человек. Для сравнения, в 2024 году таких высококвалифицированных специалистов было 50,8 тыс.

На 20% увеличилось и число аннулированных разрешений: в 2025 году перестали работать 20,2 тыс. иностранных профессионалов, а в 2024 — 16,1 тыс. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на справку МВД «Мониторинг ситуации в сфере внешней трудовой миграции за 12 месяцев 2025 года».

Больше всего иностранных высококвалифицированных работников в Москве: там выдали 35,7 тыс. разрешений на работу. Также лидируют Забайкальский (7,3 тыс.) и Хабаровский (4,5 тыс.) края, Чукотский АО (3,5 тыс.) и Краснодарский край (2,7 тыс.).

Сейчас минимальная зарплата для иностранцев, которых привлекают как ВКС, составляет 750 тыс. рублей в квартал или 250 тыс. в месяц.

Минфин собирается пересмотреть этот порог и установить зарплату для таких кадров в размере 717 тысяч.