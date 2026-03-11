⚡️ Итоги дня: на выборах могут задействовать маркетплейсы, Сберу запретили использовать SberPay QR, врачам предлагают платить премии, если они убедят отказаться от аборта
Одно из крупнейших российских издательств «Эксмо» зарегистрировало товарный знак «Магистраль». Теперь компания сможет под ним продавать в России не только электронные книги и печатную продукцию, но и канцелярию, сумки, предметы мебели и одежды.
Американский актер и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России.
Роспатент в марте 2026 года зарегистрировал товарный знак Pink. Заявителем стала американская компания, производитель нижнего белья и косметики Victoria's Secret.
Оборот сервиса аренды электросамокатов «Юрент» в 2025 году увеличился на 23,7%, составив 15,5 млрд рублей.
На выборах в Госдуму в 2026 году возможности маркетплейсов могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс и повышения явки. Проект получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки» могут быть внедрены в ленту потребителя — в корзину можно будет положить не только товары, но и социальные опции — школы, благоустройство, инфраструктура — все, что хочет избиратель.
Со Сбербанка взыскали 1,4 млрд рублей за использование чужого платежного бренда. Также банку запретили использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR» для системы бесконтактной оплаты по QR-коду.
ВТБ Авто выходит на рынок продажи авто с пробегом. На сайте сервиса уже представлено более 700 автомобилей с пробегом российских, китайских, европейских и японских марок.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, за прошлый год в стране выпустили 26,1 млн единиц офисной мебели — на 15,6% больше, чем годом ранее.
В московских ТЦ сократилось число ресторанов русской и грузинской кухни. К марту 2026 года в десяти ключевых торгцентрах столицы число заведений японской кухни снизилось на 9,1% год к году — до 20 точек. Количество ресторанов русской кухни сократилось на 6,3% (до 30), грузинской — на 4,8% (до 20).
Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время рабочего визита в Москву предложил установить выплаты врачам, которые смогут убедить беременных россиянок не делать аборты. Средства на эти цели предлагается компенсировать за счет ОМС.
Средний чек в российских барах взлетит на 25% из-за резкого удорожания алкоголя, увеличения акцизной нагрузки, а также роста зарплат быстрее, чем выручки.
Более 10 тыс. писателей из разных стран приняли участие в протесте против того, что разработчики технологий искусственного интеллекта (ИИ) используют содержание книг без разрешения авторов.
S7 Airlines с 30 октября 2026 начнет выполнять рейсы из Хабаровска в Пекин. Полеты будут дважды в неделю.
Новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые с улучшенными характеристиками введут в России с 1 июня 2026 года.
Роскомнадзор в 2025 году заблокировал более 265 тысяч страниц в российских соцсетях. По информации ведомства, за прошлый год РКН удалил на 59% больше запрещенных материалов, чем годом ранее.
На Циане появилось объявление о продаже Рижского вокзала через РТС-тендер. Продавец — РЖД. Общая площадь двух зданий и земельного участка составляют 7711,9 квадратных метров. Стартовая сумма торгов — 4,9 млрд рублей.
Из соображений безопасности в Москве пятый день в отдельных районах ограничен мобильный интернет.
Комментарии1
прямо на виду коррупционная составляющая!