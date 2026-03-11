🚗 Маткапитал могут разрешить тратить на покупку авто

Депутаты предлагают разрешить направлять материнский капитал на покупку машин. Предусмотрены ограничения по стоимости и мощности машины.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают разрешить покупать автомобили на средства материнского капитала.

Такой законопроект внесен в Госдуму 10 марта 2026 года.

«Законопроект подготовлен с учетом многолетней дискуссии по данному вопросу и анализа доводов, ранее приводившихся противниками аналогичных инициатив. Авторами учтены риски нецелевого использования средств и нарушения имущественных прав детей», — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, машина должна быть новой, российского производства, мощностью не более 92 киловатт (125,08 л.с.). Ее стоимость не будет превышать 2 млн рублей.

Если авто, купленное за средства маткапитала, продадут в течение трех лет, – деньги придется вернуть государству.

Оформляется автомобиль в общую собственность детей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.