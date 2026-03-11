👋 Приглашайте коллег учиться в «Клерке» и получайте вознаграждение
Мы запускаем реферальную программу, которая позволит вам зарабатывать, рекомендуя курсы «Клерка» друзьям и коллегам. Это не просто «приведи друга», а полноценный партнерский инструмент с прозрачными деньгами, личным кабинетом и понятными правилами.
Как устроена реферальная программа
В личном кабинете вы найдете свой уникальный промокод — скопируйте его и отправьте другу.
При покупке курса он получит скидку 5%, а вы — вознаграждение в размере 20% от его покупки.
За каждого приведенного друга вам начисляются деньги на внутренний счет. Вы сможете распоряжаться средствами на свое усмотрение — купить курсы, оформить подписку или вывести деньги на карту.
Кто может участвовать в реферальной программе
Стать участником может каждый пользователь «Клерка», у которого есть личный кабинет.
Есть ли ограничения по количеству приведенных друзей или лимит по вознаграждениям
Нет! Реферальная программа — возможность без ограничений заработать на рекомендациях. Все в плюсе — ваши коллеги и знакомые покупают продукты «Клерка» со скидкой, а вы зарабатываете на новые курсы или получаете реальные деньги.
Как поделиться промокодом
В соцсетях: расскажите о скидке в ВКонтакте, ОК, Telegram или Rutube. Где угодно!
Просто расскажите о нас другу и отправьте ему промокод.
Когда заработает реферальная программа для учеников «Клерка»
Ваш персональный промокод уже ждет вас в личном кабинете. Скорее копируйте его — делитесь с друзьями и коллегами и зарабатывайте баллы.
