👋 Приглашайте коллег учиться в «Клерке» и получайте вознаграждение

С новой реферальной программой «Клерка» можно зарабатывать! Приводите друзей, коллег, советуйте «Клерк» и получайте бонусные рубли, которые можно тратить и выводить как реальные деньги.

Мы запускаем реферальную программу, которая позволит вам зарабатывать, рекомендуя курсы «Клерка» друзьям и коллегам. Это не просто «приведи друга», а полноценный партнерский инструмент с прозрачными деньгами, личным кабинетом и понятными правилами.

Как устроена реферальная программа

В личном кабинете вы найдете свой уникальный промокод — скопируйте его и отправьте другу.

При покупке курса он получит скидку 5%, а вы — вознаграждение в размере 20% от его покупки.

За каждого приведенного друга вам начисляются деньги на внутренний счет. Вы сможете распоряжаться средствами на свое усмотрение — купить курсы, оформить подписку или вывести деньги на карту.

Кто может участвовать в реферальной программе

Стать участником может каждый пользователь «Клерка», у которого есть личный кабинет.

Есть ли ограничения по количеству приведенных друзей или лимит по вознаграждениям

Нет! Реферальная программа — возможность без ограничений заработать на рекомендациях. Все в плюсе — ваши коллеги и знакомые покупают продукты «Клерка» со скидкой, а вы зарабатываете на новые курсы или получаете реальные деньги.

Как поделиться промокодом

В соцсетях: расскажите о скидке в ВКонтакте, ОК, Telegram или Rutube. Где угодно!

Просто расскажите о нас другу и отправьте ему промокод.

Когда заработает реферальная программа для учеников «Клерка»

Ваш персональный промокод уже ждет вас в личном кабинете. Скорее копируйте его — делитесь с друзьями и коллегами и зарабатывайте баллы.

Перейти в личный кабинет