💥 Новое онлайн-событие 2026 в мире бухгалтерии и налогов — Большой Бухстрим от «Клерка»!

5 июня 2026 года у «Клерка» будет новый формат — круглый стол экспертов. Участников ждет три потока выступлений 25+ экспертов, а также бесплатная регистрация.

Мы запускаем новый для нас формат — круглый стол экспертов. Это будут открытые дискуссии по теме потока.

Большой Бухстрим — это больше чем конференция: вас ждет разбор реальных кейсов, ошибок и решений.

Мы разберем следующие темы:

Налоги-2026: контроль ФНС выходит на новый уровень.

Бухучет-2026: как вести учет после налоговой реформы.

Переучет 2026: НДС, АУСН, НДФЛ, отчетность.

E-COMM: маркетплейсы, импорт, сверки.

Реальный сектор: маркировка, производство, проверки.

Онлайн-встреча будет крайне насыщенной, поэтому советуем заранее ознакомиться с программой по ссылке, а также зарегистрироваться. Регистрация бесплатная!

Что вы получите:

трансляцию всех выступлений;

доступ к закрытому телеграм-чату конференции;

возможность задать вопрос спикерам;

участие в розыгрышах ценных призов.

Присоединяйтесь к Большому Бухстриму 5 июня 2026 года!