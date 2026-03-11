💥 Новое онлайн-событие 2026 в мире бухгалтерии и налогов — Большой Бухстрим от «Клерка»!
05.06.2026 состоится ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция Большой Бухстрим! Вас ждет три параллельных потока выступлений больше 25 спикеров, выступления экспертов и горячие мастер-майнды, а также баттлы и обсуждения в прямом эфире.
Мы запускаем новый для нас формат — круглый стол экспертов. Это будут открытые дискуссии по теме потока.
Большой Бухстрим — это больше чем конференция: вас ждет разбор реальных кейсов, ошибок и решений.
Мы разберем следующие темы:
Налоги-2026: контроль ФНС выходит на новый уровень.
Бухучет-2026: как вести учет после налоговой реформы.
Переучет 2026: НДС, АУСН, НДФЛ, отчетность.
E-COMM: маркетплейсы, импорт, сверки.
Реальный сектор: маркировка, производство, проверки.
Онлайн-встреча будет крайне насыщенной, поэтому советуем заранее ознакомиться с программой по ссылке, а также зарегистрироваться. Регистрация бесплатная!
Что вы получите:
трансляцию всех выступлений;
доступ к закрытому телеграм-чату конференции;
возможность задать вопрос спикерам;
участие в розыгрышах ценных призов.
Присоединяйтесь к Большому Бухстриму 5 июня 2026 года!
