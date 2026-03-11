👉 «Клерк» поможет быстро найти нужного специалиста — даем небывалые скидки на размещение вакансий!
До 15 марта 2026 года цена на размещение вакансии в сервисе Клерк.Работа — всего 300 рублей!
Мы поможем найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах. В сервисе есть:
удобный личный кабинет для просмотра статистики и откликов;
продвижение вакансий, если срочно нужно закрывать позицию;
автоматическая подборка подходящих соискателей под вакансию из нашей базы резюме, чтобы вы могли самостоятельно приглашать кандидатов на собеседования в короткие сроки.
Перейти к созданию вакансии можно по ссылке, а также через бота в Telegram.
Успейте разместить свою вакансию на выгодных условиях, ведь на следующей неделе цены вырастут до 1 500 рублей!
Начать дискуссию