👉 «Клерк» поможет быстро найти нужного специалиста — даем небывалые скидки на размещение вакансий!

Мы понимаем, как тяжело найти хорошего специалиста по учету, особенно в условиях бесконечных налоговых реформ. Чтобы помочь работодателям, «Клерк» установил символическую цену за публикацию вакансий — всего 300 рублей!

До 15 марта 2026 года цена на размещение вакансии в сервисе Клерк.Работа — всего 300 рублей!

Мы поможем найти лучших специалистов в бухгалтерии и финансах. В сервисе есть:

удобный личный кабинет для просмотра статистики и откликов;

продвижение вакансий, если срочно нужно закрывать позицию;

автоматическая подборка подходящих соискателей под вакансию из нашей базы резюме, чтобы вы могли самостоятельно приглашать кандидатов на собеседования в короткие сроки.

Перейти к созданию вакансии можно по ссылке, а также через бота в Telegram.

Успейте разместить свою вакансию на выгодных условиях, ведь на следующей неделе цены вырастут до 1 500 рублей!