У многодетных больше не будут отнимать землю и авто за долги
11 марта 2026 года депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли правительственный закон, по которому у многодетных семей запретят изымать земельные участки за долги. Такое же правило будет действовать и на транспортное средство, если оно единственное в семье.
«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», — сказано в пояснительной записке.
Список имущества многодетных, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, будет дополнен:
земельным участком, который предоставили должнику, имеющему трех и более детей, в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки;
транспортным средством, если оно в семье единственное.
Начать дискуссию