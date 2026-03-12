КПП БСН моб
Многодетные семьи

У многодетных больше не будут отнимать землю и авто за долги

По исполнительным документам приставы не смогут взыскать с многодетных должников земельный участок, который они получили от государства, а также автомобиль, если он единственный в семье.

11 марта 2026 года депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли правительственный закон, по которому у многодетных семей запретят изымать земельные участки за долги. Такое же правило будет действовать и на транспортное средство, если оно единственное в семье.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», — сказано в пояснительной записке.

Список имущества многодетных, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, будет дополнен:

  • земельным участком, который предоставили должнику, имеющему трех и более детей, в соответствии с земельным законодательством бесплатно в качестве меры социальной поддержки;

  • транспортным средством, если оно в семье единственное.

