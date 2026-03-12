КПП ОСНО моб
Налоговый агент по НДФЛ

Оплата за работу через российские домены и сайты – это доход от источников в РФ

При оплате дистанционной работы через российские сервисы физлица в другой стране нужно удерживать НДФЛ.

Ситуация: компания, оказывающая маркетинговые услуги, хочет удаленно нанять по договору ГПХ гражданина Белоруссии, постоянно проживающего в этой стране. Исполнитель будет вести проекты по клиентам компании. Все встречи и обмен документами будут через интернет.

Если работа ведется в интернете через российские домены и российские сайты, то компания-заказчик должна удерживать НДФЛ, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Это установлено подп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК: доходом от источников в РФ считается вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы через интернет с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне. При этом должно соблюдаться хотя бы одно из условий:

  • налогоплательщик-физлицо является налоговым резидентом РФ;

  • доходы получены на счет, открытый в российском банке;

  • источник выплаты доходов – российские организации или ИП, обособленные подразделения иностранных компаний в РФ.

Чтобы платить налог за гражданина Беларуси, ФНС при первом отчете с годовой справкой присвоит ему ИНН. Сам он не может его получить.

Зачесть уплаченный в России НДФЛ в Беларуси не получится, если у него спецрежим самозанятости. А соглашения об избежании двойного налогообложения не распространяются на спецрежимы.

Эти правила распространяются на всех иностранцев, работающих дистанционно с использованием сайтов в российских доменах и через российские сервисы.

Ответ на вопрос дала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

 

