Оплата за работу через российские домены и сайты – это доход от источников в РФ
Ситуация: компания, оказывающая маркетинговые услуги, хочет удаленно нанять по договору ГПХ гражданина Белоруссии, постоянно проживающего в этой стране. Исполнитель будет вести проекты по клиентам компании. Все встречи и обмен документами будут через интернет.
Если работа ведется в интернете через российские домены и российские сайты, то компания-заказчик должна удерживать НДФЛ, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Это установлено подп. 6.3 п. 1 ст. 208 НК: доходом от источников в РФ считается вознаграждение, полученное налогоплательщиком за выполненные работы через интернет с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне. При этом должно соблюдаться хотя бы одно из условий:
налогоплательщик-физлицо является налоговым резидентом РФ;
доходы получены на счет, открытый в российском банке;
источник выплаты доходов – российские организации или ИП, обособленные подразделения иностранных компаний в РФ.
Чтобы платить налог за гражданина Беларуси, ФНС при первом отчете с годовой справкой присвоит ему ИНН. Сам он не может его получить.
Зачесть уплаченный в России НДФЛ в Беларуси не получится, если у него спецрежим самозанятости. А соглашения об избежании двойного налогообложения не распространяются на спецрежимы.
Эти правила распространяются на всех иностранцев, работающих дистанционно с использованием сайтов в российских доменах и через российские сервисы.
Ответ на вопрос дала эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
