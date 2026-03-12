У беженцев и переселенцев появится право на бесплатную помощь юриста

Чтобы люди быстрее и проще смогли получить статус беженца или вынужденного переселенца, депутаты предоставят им право на бесплатную юридическую помощь.

11 марта 2026 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о бесплатной юридической помощи людям, которые хотят признания себя беженцами или вынужденными переселенцами.

«Законом устанавливается право лиц с момента начала СВО и введения военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на бесплатную юридическую помощь по вопросам предоставления временного убежища, признания их беженцами или вступления в российское гражданство», — сказано на сайте Госдумы.

Уже сейчас право на бесплатную помощь юриста есть у участников СВО и их близких, а также у многодетных семей.

По данным на 1 января 2025 года, в России на учете стоит 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и 9 867 получивших временное убежище.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации.