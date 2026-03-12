Крымчанам засчитают страховой стаж для пенсии в период воссоединения с Россией

Переходный период с 17 марта по 31 декабря 2014 года будут учитывать в страховом стаже жителей Крыма для получения пенсий.

11 марта 2026 года Госдума в окончательном третьем чтении приняла правительственный закон о защите пенсионных прав жителей Крыма и Севастополя.

В страховой стаж крымчан войдет период с 17 марта по 31 декабря 2014 года, даже если у местных жителей не было подтвержденного постоянного проживания в Крыму по состоянию на 18 марта 2014.

«Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

После принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.