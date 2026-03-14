Компании и ИП могут сами контролировать сведения о себе в реестре МСП

Наличие статуса субъекта МСП дает право на льготы, предусмотренные для малого и среднего бизнеса. Подтвердить их можно выпиской из реестра МСП, она должна быть актуальной и полной.

Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в реестр МСП и исключение сведений из реестра регулирует федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства».

«Контролировать наличие сведений в реестре МСП и в случае их отсутствия или некорректного отображения обратиться в налоговую службу с заявлением для проверки можно на главной странице сервиса “Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства”. Для этого представителю субъекта МСП необходимо выбрать опцию «Вас нет в реестре или данные некорректны?», указать ИНН или ОГРН (ОГРНИП), сведения о режиме налогообложения, доходах и количестве сотрудников за предыдущий год, а также об уставном капитале и отправить заявку», — объяснили налоговики.

Заявке будет присвоен номер для отслеживания ее статуса.

Если представитель исключен из реестра из-за несданной отчетности, для включения в реестр придется сдать недостающее, включая уточненные документы.

После направления необходимых сведений организация или ИП будут включены в реестр МСП 10 числа следующего месяца после подачи отчетных документов.