Компании и ИП могут сами контролировать сведения о себе в реестре МСП
Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в реестр МСП и исключение сведений из реестра регулирует федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства».
«Контролировать наличие сведений в реестре МСП и в случае их отсутствия или некорректного отображения обратиться в налоговую службу с заявлением для проверки можно на главной странице сервиса “Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства”.
Для этого представителю субъекта МСП необходимо выбрать опцию «Вас нет в реестре или данные некорректны?», указать ИНН или ОГРН (ОГРНИП), сведения о режиме налогообложения, доходах и количестве сотрудников за предыдущий год, а также об уставном капитале и отправить заявку», — объяснили налоговики.
Заявке будет присвоен номер для отслеживания ее статуса.
Если представитель исключен из реестра из-за несданной отчетности, для включения в реестр придется сдать недостающее, включая уточненные документы.
После направления необходимых сведений организация или ИП будут включены в реестр МСП 10 числа следующего месяца после подачи отчетных документов.
Начать дискуссию