Россияне стали досрочно и быстро гасить кредиты, выплатили 1,3 млрд рублей

Чтобы не переплачивать за обслуживание и сэкономить на процентах, клиенты банков стали чаще досрочно закрывать кредиты. Полное закрытие долга произошло в 56% случаев.

В январе 2026 года заемщики погасили на четверть больше кредитов, чем в том же месяце 2025.

Тренд на закрытие долгов начался в четвертом квартале 2025 года, когда россияне закрыли долги на сумму свыше 1 трлн рублей, что на 35% больше год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

500 млрд рублей выплатили по кредитам наличными, 362 млрд — по ипотеке, а 156 млрд — по автокредитам. Полное закрытие долга произошло в 56% всех досрочных погашений.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин объяснил, что из-за высоких ставок клиенты стараются закрыть кредиты заранее, многие заемщики так и планировали изначально, чтобы избежать переплат и сэкономить на процентах.

«По мере снижения ключевой ставки наступил момент, когда оптимальным решением стало снятие накоплений и досрочное погашение задолженности», — продолжил эксперт.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова считает, что заемщикам выгодно быстро гасить кредит, а остаток можно рефинансировать при снижении ключевой ставки или переоформить ссуду по сниженной ставке.