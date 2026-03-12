Правила отправки информации для таможенного контроля могут поменять: законопроект 2026

На пунктах пропуска машин могут установить ПО для передачи предварительной информации в ГИС электронных перевозочных документов.

Сенаторы во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым предлагают изменить правила отправки сведений для прохождения таможенного контроля автоперевозчиками.

Законопроект об этом внесен в Госдуму 11 марта 2026 года.

Сейчас перевозчики передают сведения о товарах и транспортном средстве в электронном виде через ЛК участника ВЭД на сайте ФТС.

Сенаторы предлагают разрешить передачу информации через ГИС ЭПД (государственная информационная система электронных перевозочных документов) — как федеральную платформу для сбора, хранения и обработки данных о грузовых и пассажирских перевозках в цифровом виде.

Это смогут делать российские или иностранные перевозчики, а также лица, действующие по их поручению.

Оборудование автомобильных пунктов пропуска через границу предполагается дополнить программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим возможность передачи предварительной информации в ГИС, отмечается в тексте инициативы.

Возможность получения предварительной информации всеми контрольными органами сократит время контроля в автомобильных пунктах пропуска за счет предварительного анализа информации о грузовом ТС, его водителе и грузах/товарах, добавили авторы.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.