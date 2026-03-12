Минфин поменяет порядок доступа к сведениям из ГИРБО

Если причины для ограничения больше не действует – доступ к сведениям в ГИР БФО восстановят без заявления.

Минфин хочет изменить порядок ограничения и возобновления доступа к сведениям из ГИРБО.

Проект постановления правительства опубликован на портале проектов НПА 2 марта 2026 года.

Ведомство планирует ограничить доступ к информации, которую (сведения из которой) нельзя раскрывать согласно законам РФ, решениям кабмина, ЦБ и других органов. Для таких случаев в заявлении об ограничении нужно будет указать соответствующий законодательный акт, НПА или акт с решением правительства, ЦБ, другого органа.

Доступ к информации будут возобновлять без заявления организации в таких случаях:

исключение компании из реестра или перечней, из-за нахождения в которых доступ был ограничен;

подача Центробанком сведений об отмене либо изменении решения об ограничении;

истечение срока ограничения по решению правительства, изменение решения или утрата его силы;

прекращение действия законодательного акта, НПА, акта с решением правительства, ЦБ РФ и т. д.

Кроме того, расширят список информации, доступ к которой ограничивают. В перечень включат документы, составленные при иной обязательной проверке отчетности, проведенной по стандартам аудита.

Предполагается, что ограничивать и возобновлять доступ к информации в ГИР БФО в соответствии с новым постановлением будет ФНС начиная с 1 января 2027 года.

Также с 1 января 2027 утратят силу постановления Правительства от 16 сентября 2022 г. № 1624 о порядке ограничения и возобновления доступа к информации в ГИР БО и от 3 сентября 2025 г. № 1361 о порядке обеспечения доступа к аудиторским заключениям по результатам аудита консолидированной финотчетности.