⚡️ Итоги дня: появится новый ГОСТ на шампанское и медовуху, взлетели продажи бумажных карт, в США суд запретил отправлять ИИ-агентов за покупками

Росстандарт ведет разработку нового национального стандарта игристых вин, который заменит общий документ 2017 года и усилит контроль качества от сырья до бутылки.

В России приняли государственный стандарт (ГОСТ) на медовуху, он вступит в силу в июле 2026 года. Медовуха – это слабоалкогольный напиток крепостью от 1,5 до 6%, который изготовили путем спиртового брожения сусла, содержащего не менее 8% меда.

На 39% вырос спрос онлайн бронирований в ресторанах через интернет. При этом число открытий онлайн-карточек заведений общепита выросло на 46% год к году.

Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки.

Минтранс расширил возможность возврата билетов на пригородные поезда — билеты можно будет вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Средний чек на покупку цветов к 8 Марта в 2026 году почти не изменился по сравнению с 2025 годом и составил 4,453 тыс. рублей.

В 2025 году трафик сайтов с астрологическими и эзотерическими услугами и практиками сократился почти на четверть по сравнению с 2024 годом.

В Москве на 50% взлетели продажи бумажных карт из-за отключения мобильного интернета — данные «Читай-город». Чаще всего покупают карты Москвы, автомобильные карты и единую схему метро и пригородного железнодорожного сообщения.

Россияне аннулировали уже более 15% туров в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В Чувашии в 2026 году увеличат гранты на развитие хмелеводства в 2,4 раза.

Минздрав опубликовал проект, по которому в ОМС добавят вакцины от рака. Прививки лечат рак и создаются под конкретную мутацию опухоли одного человека.

К 200-летию Льва Толстого создадут цифровую экосистему его наследия. С помощью ИИ будут обработаны и систематизированы фотографии из архива Толстого, синтезирован голос писателя и создан виртуальный мир по мотивам его произведений.

«VK Видео» внедряет технологии ИИ в рекомендации и поиск контента.

Ученые из БелГУ научили нейросеть распознавать свиней. Аппаратно-программный комплекс основан на механизме различения животных по их уникальным чертам: он распознает каждую особь и ведет за ней персональное наблюдение.