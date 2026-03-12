✅ В ФСБУ 28/2023 нет требований к числу членов инвентаризационной комиссии

Инвентаризационную комиссию в некоторых случаях можно не создавать. Но если уже создали – ее члены должны быть при инвентаризации.

В пункте 21 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» установлено, что отсутствие одной пятой и более членов инвентаризационной комиссии при обязательном проведении инвентаризации – это основание для признания результатов инвентаризации недействительными.

При этом в стандарте нет никаких требований к числу членов инвентаризационной комиссии. То есть их может быть и два – председатель и один член комиссии.

В пункте 22 ФСБУ 28/2023 добавляется, что комиссия может вообще не создаваться, если в организации всего один работник-директор или два работника (руководитель и главный бухгалтер).

В остальных случаях инвентаризационную комиссию нужно создавать. Число ее членов определяет сама организация с учетом объемов и сложности инвентаризации.

И если приказом в состав инвентаризационной комиссии включены всего два члена, то отсутствие одного из них приведет к недействительности результатов инвентаризации.

Научим работать по новым ФСБУ и без ошибок применять действующие стандарты на курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2026». Внутри подробный разбор применения ФСБУ 4/2023, который необходим для сдачи годовой отчетности 2025.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.