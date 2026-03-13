🚗 Многодетным семьям могут дать льготные автокредиты
Депутат Дмитрий Гусев предлагает запустить программу льготного кредитования для многодетных семей при рождении четвертого ребенка.
Законопроект он направил на отзыв в кабмин.
«Проект федерального закона направлен на установление меры государственной поддержки многодетных семей, имеющих четвертого и последующих детей, в форме льготного потребительского кредита под 3% годовых на приобретение легкового автомобиля российского производства», — говорится в документе.
Предполагается, что многодетные семьи смогут взять целевой кредит под 3% годовых на сумму до 2 млн рублей для покупки нового авто отечественного производства.
Кредит предлагается выдавать без первоначального взноса и без обеспечения в виде залога.
Срок кредитования составит до семи лет при добросовестном исполнении обязательств заемщиком.
«Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль – это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях», — заявил Гусев.
По его словам, законопроект решает сразу несколько задач: поддерживает многодетные семьи, стимулирует рождение детей и одновременно поддерживает российский автопром.
