🚗 Многодетным семьям могут дать льготные автокредиты

Кредит под 3% годовых на сумму до 2 млн рублей можно будет направить на покупку нового российского автомобиля при рождении четвертого ребенка.

Депутат Дмитрий Гусев предлагает запустить программу льготного кредитования для многодетных семей при рождении четвертого ребенка.

Законопроект он направил на отзыв в кабмин.

«Проект федерального закона направлен на установление меры государственной поддержки многодетных семей, имеющих четвертого и последующих детей, в форме льготного потребительского кредита под 3% годовых на приобретение легкового автомобиля российского производства», — говорится в документе.

Предполагается, что многодетные семьи смогут взять целевой кредит под 3% годовых на сумму до 2 млн рублей для покупки нового авто отечественного производства.

Кредит предлагается выдавать без первоначального взноса и без обеспечения в виде залога.

Срок кредитования составит до семи лет при добросовестном исполнении обязательств заемщиком.

«Для семьи, где четверо и больше детей, автомобиль – это не роскошь, а вопрос повседневной жизни. Нужно отвезти детей в школу, на кружки, к врачу, решить десятки бытовых задач. Поэтому мы предлагаем дать таким семьям возможность приобрести отечественный автомобиль на льготных условиях», — заявил Гусев.

По его словам, законопроект решает сразу несколько задач: поддерживает многодетные семьи, стимулирует рождение детей и одновременно поддерживает российский автопром.