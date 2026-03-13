Предприниматели стали чаще открывать в ПВЗ параллельный бизнес. Даже салоны красоты

Чтобы больше зарабатывать, владельцы ПВЗ стали в том же помещении открывать другой бизнес. Так при пунктах маркетплейсов появляются кофейни, салоны красоты, продуктовые магазины и химчистки.

Параллельный бизнес приносит предпринимателя от 50 до 100 тыс. рублей в месяц, пишет RG.RU со ссылкой на исследование Ozon.

«Сегодня пункты выдачи заказов становятся не просто местом, где клиент может забрать свой товар, а полноценными центрами притяжения», — сказал директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.

Чаще всего продуктовые магазины к ПВЗ пристраивают в Дальневосточном, Приволжском и Уральском округах. В Северо-Западном пункты работают вместе с химчистками, на Северном Кавказе — с кофейнями, а в Сибирском, Южном и Центральном округах — с копировальными и полиграфическими услугами.

В небольших населенных пунктах ПВЗ становятся современными сервисными точками: там у дополнительного бизнеса практически нет конкурентов, а клиентами становятся сами получатели заказов.

Несмотря на рост популярности параллельного бизнеса на ПВЗ, большинство точек маркетплейсов остаются моноформатными. Треть задумывается о запуске дополнительного проекта, а 45% предпринимателей не хотят менять формат работы в ближайшие два года.

