Предприниматели стали чаще открывать в ПВЗ параллельный бизнес. Даже салоны красоты
Владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) решили не ограничиваться одним бизнесом. Они начали вести в том же помещении другое дело, например, оказывать услуги салона красоты, продавать продукты или кофе.
Параллельный бизнес приносит предпринимателя от 50 до 100 тыс. рублей в месяц, пишет RG.RU со ссылкой на исследование Ozon.
«Сегодня пункты выдачи заказов становятся не просто местом, где клиент может забрать свой товар, а полноценными центрами притяжения», — сказал директор по развитию последней мили Ozon Никита Шурпа.
Чаще всего продуктовые магазины к ПВЗ пристраивают в Дальневосточном, Приволжском и Уральском округах. В Северо-Западном пункты работают вместе с химчистками, на Северном Кавказе — с кофейнями, а в Сибирском, Южном и Центральном округах — с копировальными и полиграфическими услугами.
В небольших населенных пунктах ПВЗ становятся современными сервисными точками: там у дополнительного бизнеса практически нет конкурентов, а клиентами становятся сами получатели заказов.
Несмотря на рост популярности параллельного бизнеса на ПВЗ, большинство точек маркетплейсов остаются моноформатными. Треть задумывается о запуске дополнительного проекта, а 45% предпринимателей не хотят менять формат работы в ближайшие два года.
