Отменят госпошлину за внесение записи о детях в загранпаспорт

Из бланков загранпаспорта исключат записи о детях, поэтому власти отменили государственную пошлину за внесение изменений в эту строку.

12 марта 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект об отмене госпошлины за внесение записей о детях в загранпаспорт.

В пояснительной записке сказано, что это сделали «в связи с планируемым исключением из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина Российской Федерации и служебного паспорта гражданина Российской Федерации записей о детях».

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее месяца со дня официального опубликования.