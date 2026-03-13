Импортерам могут продлить срок уплаты экосбора до 90 дней
Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) подготовили поправки в закон, согласно которым уплата экологического сбора и сдача отчетности будет продлена на срок до 90 дней со дня выпуска товаров таможней.
«Перенос сроков выполнения обязанностей для импортеров создаст необходимые условия для бизнеса, обеспечивая плавный переход к полноценному функционированию механизма расширенной ответственности производителя», — сказано в сообщении РЭО.
Ожидается, что изменения снизят нагрузку на импортеров в сфере расширенной ответственности производителей.
Узнайте, как законно сэкономить на НДС и логистике в новых условиях: приходите на бесплатный вебинар «Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски». Он состоится 24 марта в 15:00 мск!
Персональный сертификат о посещении вебинара будет доступен всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Схема белого импорта, 5 главных этапов.
Таможенное оформление – 2 варианта: работать с таможенным представителем или под свою ЭЦП.
Оплата товара через платежного агента.
Документы ВЭД (комплект, который должен быть у участника ВЭД на каждую поставку).
Основные расходы при белой поставке товара (таможенный режим ИМ40).
НДС 0% и НДС 22% в расходах логистов – как не переплатить.
Спикер — Наталья Яроцкая, более 15 лет опыта ВЭД и международной логистики. Опыт работы во всех основных портах РФ: Дальний Восток, Санкт-Петербург, Москва, Новороссийск. Основатель и гендиректор экспедиторской компании ООО «Лайт Кастомз».
Ждем вас на вебинаре 24 марта в 15:00 мск!
Начать дискуссию