Импортерам могут продлить срок уплаты экосбора до 90 дней

Чтобы снизить нагрузку на импортеров в части расширенной ответственности производителей, РЭО предлагает увеличить срок уплаты экосбора и сдачи отчетности до 90 дней с момента прохождения таможни.

Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) подготовили поправки в закон, согласно которым уплата экологического сбора и сдача отчетности будет продлена на срок до 90 дней со дня выпуска товаров таможней.

«Перенос сроков выполнения обязанностей для импортеров создаст необходимые условия для бизнеса, обеспечивая плавный переход к полноценному функционированию механизма расширенной ответственности производителя», — сказано в сообщении РЭО.

Ожидается, что изменения снизят нагрузку на импортеров в сфере расширенной ответственности производителей.

