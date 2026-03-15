Правильные КБК для уплаты в 2026 году госпошлины при рассмотрении заявлений в суде
Налоговики проанализировали ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении платежных поручений в счет оплаты платежей и налогов, не входящих в единый налоговый платеж (ЕНП). Как правило, неверно указывают коды ОКТМО. И значительное количество ошибок допускают при заполнении платежек при уплате госпошлины при обращении в суд.
Для уплаты госпошлины при рассмотрении заявлений в суде необходимо указывать ОКТМО по месту нахождения суда и правильный код бюджетной классификации (КБК) госпошлины при обращении в суд.
УФНС разъяснило, что КБК зависит от юридической природы обращения и стадии рассмотрения дела в суде:
КБК 18210803010011050110 — госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, при обращении в суды.
КБК 18210803020011050110 — госпошлины в Верховный Суд РФ при подаче надзорной жалобы или иного процессуального документа.
КБК 18210801000011050110 — госпошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при обращении в суды.
