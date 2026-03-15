💊 Самые частые ошибки при обращении за вычетом на лекарства

Налогоплательщики вправе получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме расходов на покупку лекарственных препаратов. Но при обращении за вычетом нередко допускают ошибки.

УФНС привело наиболее распространенные ошибки по вычету за лекарства:

рецепт выписан врачом после даты приобретения лекарств;

вместо рецепта налоговые органы получают консультативный лист лечащего врача, который не является документом, подтверждающим право на вычет.

Обязательное условие для получения вычета — наличие рецептурного бланка. Лечащий врач выписывает рецепт на бумажном носителе. С согласия пациента вместо бумажного документа рецептурный бланк может быть оформлен в виде электронного документа с усиленной квалифицированной подписью медработника.

Порядок назначения лекарственных препаратов и оформления рецептурных бланков регулирует приказом Минздрава от 24.11.2021 № 1094н.

«В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке (например, при оказании медицинской помощи в стационарных условиях), в качестве подтверждения фактических расходов налогоплательщика возможно использовать сведения из выписного эпикриза из истории болезни», — разъяснили налоговики.

Они рекомендуют гражданам внимательно проверять правильность оформления рецептурных бланков и сроки их выписки.